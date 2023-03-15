أنشؤوا وكر دعارة.. توقيف 3 أشخاص من بينهم نساء في وهران

تمكن أمن ولاية وهران، من توقيف أشخاص متورطين في قضية إنشاء وكر للدعارة، اقتسام متحصلات الدعارة، العيش مع أشخاص يحترفون الدعارة.

كما أسفرت العملية عن تحويل 3 أشخاص من كلا الجنسين، وحجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 198000 دينار. وبالعملة الأجنبية قدره 250 أورو من عائدات نشاطهم الإجرامي، أغراض تستعمل في الدعارة. وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 22 و37 سنة.

في حين، جاءت القضية بعد المعلومات الواردة إلى عناصر الفصيلة والتي مفادها قيام أحد الفتيات باستقطاب الأشخاص من كلا الجنسين. من أجل ممارسة الرذيلة مقابل أجرة داخل الشقة التي تقطن بها على مستوى الجهة الشرقية للولاية. لتباشر ذات العناصر تحرياتها المعمقة، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف.

حيث تم وضع خطة محكمة من أجل مداهمة الشقة، أين أسفرت العملية عن توقيف 3 أشخاص. وحجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره 198000 دينار. وبالعملة الأجنبية قدره 250 أورو من عائدات نشاطهم الإجرامي. وأغراض تستعمل في الدعارة، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم في هذا الشأن، أحيلوا بموجبه أمام العدالة.

غليزان: الإطاحة بشبكة من 14 شخصا

وفي قضية مماثلة، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة مازونة التابعة للأمن ولاية غليزان. من تفكيك شبكة دعارة متكونة من 14 شخصا من بينهم 8 نساء.

العملية جاءت بعد الإستغلال الجيد لمعلومات مفادها تردد مجموعة من الأشخاص على إحدى المساكن الواقعة بمدينة مازونة لممارسة الفسق والدعارة. ليتم وضع خطة محكمة وتسخير الوسائل المادية والبشرية اللازمة وبعد عملية الترصد وبالتنسيق مع النيابة المحلية. تم تفتيش مسكن المشتبه فيه أين تم توقيف 14 شخصا من بينهم 08 نساء. مع حجز كمية من حبوب منع الحمل. ليتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.