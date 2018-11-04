أنشلوتي: “لن نغامر بلاعب غاب لمدة عام كامل” !

أكد “كارلو أنشلوتي” مدرب “نابولي” أنه لن يغامر بالدولي الجزائري “فوزي غولام” بالرغم من جاهزية هذا الأخير وهو الذي غاب لمدة عام كامل.

وقال أنشلوتي في تصريحات صحفية: “لن نغامر بإقحام فوزي غولام في هذا الوقت بالذات”.

وأضاف: “اللاعب كان مصابا وغائبا لمدة عام كامل عن الميادين، لذلك لا يجب المغامرة به”.

يذكر أن الجزائري ينتظر مشاركته الأولى بعد أكثر من 367 يوم من الغياب وهو الذي كان اللاعب رقم واحد في تشكيلة “نابولي”.

ولا تزال جماهير “البارتينوبي” في انتظار مشاركة الجزائري، خاصة بعد تذبذب أداء المدافع الأيسر “ماريو روي”.