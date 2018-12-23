“أنشلوتي” يريد المُحافظة على “أوناس” ولكن.. !

كشف موقع “إيل ماتينو” الإيطالي، أن “كارلو أنشلوتي” مدرب “نابولي”، يريد من “أوناس” أن يبقى في صفوف الفريق هذا الموسم.

وأكدت ذات المصادر، أن “أنشلوتي” معجب كثيرا بالنجم الجزائري بالرغم من هذا الأخير لا يشارك كثيرا إلا أنه في قلة مشاركاته صنع الفارق مع “البارتينوبي”.

كما أن جماهير “نابولي” ترفض التفريط في الموهبة الجزائرية وتؤكد أنه لاعب بإمكانيات كبيرة وسيكون المستقبل في هذا الفريق.

من جهة أخرى، “إيل ماتينو” لم يستثني فرصة انتقال “أوناس” إلى “سامبدوريا”، أين هذا الأخير يصر على ضمه في الميركاتو الشتوي.