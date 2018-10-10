“أنشلوتي” يزف خبرا سارا لـ “غولام”

كشفت الصحف الإيطالية، أن “كارلو أنشلوتي” مدرب “نابولي” الإيطالي، قد زف خبرا سارا للنجم الجزائري “فوزي غولام” الذي يقترب من العودة للميادين.

وحسب ما ذكره موقع “توتو نابولي” فإن “غولام” سيكون ضمن القائمة التي ستستدعى للمشاركة ضد “أودينيزي” يوم 20 أكتوبر المقبل أي بعد التوقف الدولي.

ونية المدرب “أنشلوتي” هي أن يكون النجم الجزائري جاهزا لموقعة “روما” يوم 28 أكتوبر المقبل في ملعب “السان باولو”.

يذكر أن “فوزي” عاد للتدريبات الجماعية وينتظر الضوء الأخضر فقط من الطاقم الفني حتى يُرسّم عودته للميادين.