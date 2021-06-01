أنشلوتي يقترب من العودة لـ “ريال مدريد” !

كشفت إذاعة “كوبي” الإسبانية، أن المدرب الإيطالي “كارلو أنشلوتي”، يقترب من العودة لتدريب “ريال مدريد” بداية من الموسم المقبل، بعد إستقالة “زين الدين زيدان”، فالنادي الملكي يرغب في التعاقد مع مدرب ذو خبرة من أجل التحضير المثالي للموسم الجديد.

ويحظى عرّاب العاشرة التاريخية بثقة أعضاء مجلس إدارة الفريق الملكي وأيضا جماهير “ريال مدريد” التي رحبت بفكرة التعاقد مع “كارليتو” وهو الذي أعاد المجد الأوروبي للميرنغي سنة 2014، كما أن إدارة الملكي لا تريد تكرار أخطاء الماضي.

في نفس السياق، كشفت مصادر صحفية إسبانية، أن “فلورنتينو بيريز” قد وضع 3 أسماء بديلة في حالة فشل صفقة التعاقد مع “أنشلوتي”، فكل من “بوكيتينيو” و”راؤول” بالإضافة إلى “ألونسو” أسماء مطروحة على طاولة القرش الإسباني.