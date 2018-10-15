أنشلوتي يُجهز خطة خاصة لـ “غولام” !

كشفت المصادر الصحفية الإيطالية، ان “كارلو أنشلوتي” مدرب “نابولي” يجهز خطة خاصة للنجم الجزائري “فوزي غولام” الذي يقترب من العودة للمشاركة في المباريات الرسمية.

فقد أكدت ذات المصادر، أن “أنشلوتي” يفكر في إمكانية إقحام “غولام” في آخر 15 دقيقة في مباراة الجولة المقبلة ضد “أودينيزي”.

في حين لن يشارك في مباراة دوري الأبطال ضد “باريس سان جيرمان”، من أجل الاستعداد المثالي لمواجهة “روما”.

فأداء “غولام” في التدريبات جعل المدرب الإيطالي يفكر في منحه الضوء الأخضر للمشاركة مع الفريق الأسبوع المقبل وليس في نهاية الشهر.