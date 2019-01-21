أنشيلوتي: “زيدان غيّر نظرتي عن كرة القدم”

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، التأثير الكبير الذي أحدثه النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية، زين الدين زيدان، في مسيرته كمدرب.

وصرح أنشيلوتي، في حوار لصحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية: “في الأساس كان لدي أسلوبي، وزيدان غيّر نظرتي عن كرة القدم”.

وأوضح أنشيلوتي، أنه خلال تدريبه لجوفنتوس، اضطر لتغيير أسلوب لعبه بسبب زين الدين زيدان، دون أن يطالبه هذا لأخير بذلك.

وكشف المدرب الإيطالي: “زين الدين زيدان، غير كل شيء، وضعت اللاعبين حوله، ما جعلهم بدلة مصممة خصيصا “لزيزو””.

يذكر أن زيدان، لعب لجوفنتوس الإيطالي(1996-2001)، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي، قبل أن يصبح مساعدا له في نادي ريال مدريد الإسباني.