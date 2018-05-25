“أنشيلوتي” سيُحدد مستقبل “أوناس” مع نابولي بعد مُعاينته

يوجد مُستقبل النجم الدولي الجزائري “أدم أوناس” على المحك مع فريقه “نابولي” الإيطالي بعد رحيل المدرب “ماوريتسيو ساري” منذ أيام.

حيث كشف الصحفي الإيطالي الشهير “سيرو فينيراتو” أن مُسيري البارتينوباي يهدفون لتدعيم القاطرة الأمامية خصوصا بعد تضييع اللقب لصالح اليوفي.

وأضاف نفس الصحفي أن المدرب الجديد للنادي كارلو أنشيلوتي طالب بمُعاينة الجناح الجزائري أدم أوناس عن قرب قبل تحديد مصيره.

وختم المتحدث أن أنشيلوتي لا يريد التسرع في عملية تحديد مطالبه في ما يخص الشق الهجومي إلا بعد معاينه أوناس.