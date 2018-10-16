“أنشيلوتي” :”غولام مُجبر على الإنتظار”

كشف “كارلو أنشيلوتي” مُدرب نادي “نابولي”، بأن الدولي الجزائري، فوزي غولام، مُطالب بالإنتظار أسابيع إضافية، قبل العودة بصفة طبيعية للمُنافسة.

وصرّح التقني الإيطالي قائلا في هذا الشأن :”فوزي غولام، لايزال بعيدا جدا، عن التواجد مع التشكيلة الأساسية في المُباريات الرسمية”.

وأضاف :”سيكون مُطالبا بالإنتظار، صحيح أنه إستأنف التحضيرات مع بقية زملائه، ولكن الدفع به في الأمور الجدية، لن يكون قريبا”.

وحسب آخر الأصداء الواردة من بلاد “البيتزا”، فإن الظهير الأيسر، سيكون مُجبرا على الإنتظار الى غاية 2019، للظهور مع “البيرتينوبي”.