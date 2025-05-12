أنشيلوتي مدربا جديدا لمنتخب السيليساو

سيخوض المدرب المخضرم، الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مغامرة جديدة في مشواره التدريبي، مع منتخب البرازيل.

ونشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، بياناً جاء فيه: “يفخر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتأكيد أن كارلو أنشيلوتي سيصبح المدرب القادم للمنتخب البرازيلي”.

وأضاف البيان: “سيتولى المسؤولية رسميًا عقب انتهاء موسم 2024-2025 من الدوري الإسباني. قبل انطلاق تصفيات كأس العالم للأندية”.

وأردف مسؤولو الكرة البرازيلية: “يعَدُّ السيد أنشيلوتي أسطورة في عالم كرة القدم، فهو أنجح مدرب في تاريخ كرة القدم”.

وختم الاتحاد البرازيلي بيانه، مضيفا: “يرحّب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ترحيبًا حارًا بأنشيلوتي. ويتطلع إلى حقبة جديدة من النجاح تحت قيادته”.