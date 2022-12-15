أنشيلوتي مرشّح لخلافة تيتي في البرازيل

كشف موقع “برازيل فوتبول” عن الخطوة الجديدة التي سيقوم بها الاتحاد البرازيلي لتعويض المدرب تيتي على رأس منتخب “السيليساو”.

وقال أن الإتحاد البرازيلي سيقدم عرضا رسميا للمدرب الايطالي المخضرم كارلو انشيلوتي لقيادة سفينة المنتخب البرازيلي في قادم المواعيد.

كما أكّد أن الاتحاد البرازيلي مستعد للانتظار حتى جوان 2024حتى يتم تعيينه، فيما سيتولى مدرب أقل من 20 سنة رامون مينيزيس منصب المدرب المؤقت.

كما قال، في حالة عدم الاتفاق مع المدرب الايطالي فإن الاتحاد البرازيلي سيغير وجهته صوب المدرب فرناندو دينيز.

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