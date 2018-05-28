“أنشيلوتي” مُتشبث بغولام ويرفض رحيله

أعلن “كارلو أنشيلوتي” المُدرب الجديد لنادي “نابولي”، رفضه التام والمُطلق، لرحيل الدولي الجزائري، فوزي غولام، خلال الميركاتو مهما كانت العروض.

وأشار موقع “سباسيو نابولي”، بأن التقني المُخضرم، يرى في استمرار الظهير الأيسر مع “البريتينوبي” أمرا ضروريا، للتنافس على الألقاب مُستقبلا.

وأعلم المُدرب السابق لـ”البايرن”، “الريال” إدارته بقيادة الرئيس “أوريليو ديلاورانتيس”، بضرورة بذل كل الجهود للمُحافظة على خريج مدرسة “سانت إيتيان”.

ويواصل الظهير الأيسر للمنتخب الوطني، حاليا، فترة إعادة التأهيل بعد إصابتيه الخطيرتين على مُستوى الركبة، مابين نهاية 2017 وبداية 2018.