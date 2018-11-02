أنشيلوتي يؤجل عودة غولام في ليلة إهانة “إمبولي” بن ناصر

فاز سهرة اليوم الجمعة فريق نابولي بخماسية كاملة لهدف وحيد ضد الضيف إمبولي بملعب “سان باولو” في الجولة ال11 من الدوري الإيطالي.

ولم يُقحم المدرب “كارلو أنشيلوتي” الثنائي الدولي الجزائري فوزي غولام وآدم اوناس في هاته المباراة حيث لازم لاعبي الخضر دكة البدلاء طيلة ال90 دقيقة.

وبهذا يتأجل أول ظهور للظهير الأيسر الجزائري الذي عاد من إصابة على مستوى الركبة أبعدته عن الميادين لمدة طويلة.

ومن الجانب الآخر شارك إسماعيل بن ناصر في التشكيلة الأساسية لإمبولي مُكملا ال90 دقيقة لكنه تلقى بطاقة صفراء في الدقيقة ال42.