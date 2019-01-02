“أنشيلوتي” يتخذ قرارا حاسما بشأن “أوناس”

إتخذ “كارلو أنشيلوتي”، مُدرب نادي “نابولي”، قرارا حاسما بشأن الدولي الجزائري، آدم أوناس، وهذا ساعات قبل إفتتاح الميركاتو الشتوي بإيطاليا.

وكشفت جريدة “كورييري ديلو سبورت” بأن الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”البيرتينوبي”، يُريد مُواصلة اليساري معه الى غاية نهاية الموسم.

وأعلم التقني المُخضرم، رئيسه “أوريليو ديلاورانتيس” عدم وضع نجم “بوردو” السابق في أي صفقة مُرتقبة، لأنه يدخل في حساباته المُستقبلية.

وجاء هذا في وقت تلقى فيه كبير الجنوب، عرضا رسميا من “أتالانتا بيرغامو” للإستفادة من “أوناس” على شكل إعارة.

وتُعتبر خطوة “أنشيلوتي” مُفاجأة كثيرا، خاصة وأنه منذ أسابيع مضت فقط، كان لا يعتمد على نجم المنتخب الوطني إلا نادرا.