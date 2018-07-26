أنشيلوتي يجتمع بأوناس ويؤكد إعتماده عليه الموسم المُقبل

إجتمع صبيحة اليوم الخميس مُدرب فريق نابولي الإيطالي “كارلو أنشيلوتي” بلاعبه النجم الدولي الجزائري “آدم أوناس” على هامش الحصة التدريبية للبارتينوباي.

وأكدت الصحافة الإيطالية أن أنشيلوتي راضي عن مردود أوناس في الوديات الأخيرة ولن يسمح له بالرحيل صوب فريق سانت إيتيان الفرنسي المُصر على ضمه.

وتحدث نجم الخضر خلال الإجتماع الذي جمعه اليوم بأنشيلوتي وحضره أيضا المدير الرياضي لفريق الجنوب الإيطالي “جينتولي” عن مُستقبله مع نابولي.

وكشفت الصحافة الإيطالية أن إدارة البارتينوباي تُريد حماية لاعبها الشاب من الفرق الراغبة في ضمه بعد العروض القوية له في اللقاءات الودية.