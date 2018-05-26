“أنشيلوتي” يزف أخبارا سارة لأوناس

جاء التغيير الحاصل على العارضة الفنية لـ”نابولي” كأجمل خبر للدولي الجزائري، آدم أوناس بعد مُعاناته الموسم المُنقضي مع “ماوريتسيو ساري”.

وأكدت “توتو سبورت” الإيطالية، بأن المُدرب الجديد “كارلو أنشيلوتي” ينوي الإحتفاظ بالجناح الصاعد ومنحه فُرصة إثبات نفسه في المستوى العالي.

وحسب نفس المصدر، فإن التقني يرفض فكرة بيع اللاعب السابق لبوردو، ويضعه في حساباته المُستقبلية، إستعدادا للطبعة القادمة من “الكالتشيو”.

يُذكر بأن، آدم أوناس والذي كان مُرشحا للإنتقال لـ”ساسولو” الشتاء الماضي، لايزال مرتبطا بعقد مع “البيرتينوبي” إلى غاية صائفة 2022.