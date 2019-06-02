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أنشيلوتي يصر على خدمات مدافع الخضر

الرياضة
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أنشيلوتي يصر على خدمات مدافع الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

يتواجد الدولي الجزائري محمد فارس، مدافع نادي سبال الإيطالي، ضمن قائمة اهتمامات نادي نابولي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع “توتو ميركاتو” الإيطالي، أن المدرب كارلو أنشيلوتي، يريد محمد فارس، بقميص نابولي، انطلاق من الموسم المقبل.

ويأتي إصرار أنشيلوتي، على خدمات المداف الأيسر للخضر، بالنظر للمردود الكبير الذي بصم عليه الموسم المنصرم في السيري “أ”، رفقة ناديه سبال.

ويحظى محمد فارس (23 عاما)، باهتمام عديد الأندية، ما يرجح وبنسبة كبيرة إمكانية مغادرته هذا الصيف لناديه سبال، الذي إنضم إليه الموسم الماضي.


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