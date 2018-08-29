“أنشيلوتي” يطلب الإعتذار من “أوناس” بطريقة خاصة!

صنع “كارلو أنشيلوتي” مُدرب نادي “نابولي” الحدث لدى الإعلام الإيطالي، بعد قيامه بالإعتذار من الدولي الجزائري، آدم أوناس بطريقة لافتة.

وقام التقني المُخضرم بتقبيل جبهة لاعبه الصاعد، بعد إلغائه لدخوله أمام “إسي ميلان” في آخر لحظة، بسبب تغير مُعطيات المواجهة.

وأجبر اليساري على العودة لكرسي البدلاء، بعدما كان على أهبة للدخول، بسبب تمكن زملائه من تعديل النتيجة وإصابة “ماريو روي”.

ولم يُشارك اللاعب السابق لـ”بوردو”، ولو لثانية واحدة منذ بداية الموسم الجاري مع “البيرتينوبي”، رغم ظهوره جيدا خلال فترة التحضيرات.