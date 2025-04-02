أنشيلوتي يواجه السجن: “لم أفكّر أبداً في الاحتيال”

يواجه كارلو أنشيلوتي، المدرب الإيطالي لفريق ريال مدريد، خطر السجن بعد مثوله اليوم الأربعاء أمام محكمة إسبانية بتهمة التهرب الضريبي.

وكشفت وسائل إعلام إسبانية أن النيابة العامة اتهمت المدرب البالغ 65 عاماً بالاحتيال الضريبي على مبلغ يقارب مليون يورو، خلال عامي 2014 و2015. وطالبت النيابة بإصدار حكم بالسجن لمدة 4 سنوات و9 أشهر بحقه على خلفية تهمتين بالتهرب الضريبي.

يأتي ذلك بعد اتهامات سابقة وجهتها النيابة الإسبانية لأنشيلوتي في مارس 2024 باستخدامه شركات وهمية لإخفاء دخله الحقيقي.

من جهته، أنكر أنشيلوتي هذه الاتهامات خلال جلسة المحكمة، قائلاً: “لم أرتكب أي مخالفات ولم أفكر حتى في الاحتيال”، مضيفاً: “لم أتولَّ هذا الجانب بنفسي لأنني لم أتقاضَ رواتبي بهذه الطريقة”.