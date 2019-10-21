أنشيلوتي يوجه صفعة جديدة لغولام!

الرياضة
  • -
  • 0
أنشيلوتي يوجه صفعة جديدة لغولام!
بقلم إسماعيل عشاش

تعرض الدولي الجزائري فوزي غولام لصفعة جديدة، من مُدربه كارلو أنشيلوتي، والذي قرر عدم إستدعاءه لمواجهة رابطة الأبطال الأوروبية.

وقرر التقني الإيطالي عدم جلب الظهير الأيسر ولو للتواجد كبديل أو على الأقل في القائمة المُوسعة، رغم أن الفريق يلعب خارج الديار.

وسيكتفي خريج مدرسة سانت إيتيان بمُتابعة مواجهة زملائه لسالزبورغ النمساوي، في سيناريو غير مُطمئن بالنسبة له ولمُستقبله مع كبير الجنوب.

وإكتفى صاحب القذفات القوية بالبقاء بديلا في الجولة الماضية من الكالتشيو، مما يُوضح بأنه خارج حسابات الطاقم الفني لفريقه حاليا.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=715544

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com