أنشيلوتي يوجه صفعة جديدة لغولام!

تعرض الدولي الجزائري فوزي غولام لصفعة جديدة، من مُدربه كارلو أنشيلوتي، والذي قرر عدم إستدعاءه لمواجهة رابطة الأبطال الأوروبية.

وقرر التقني الإيطالي عدم جلب الظهير الأيسر ولو للتواجد كبديل أو على الأقل في القائمة المُوسعة، رغم أن الفريق يلعب خارج الديار.

وسيكتفي خريج مدرسة سانت إيتيان بمُتابعة مواجهة زملائه لسالزبورغ النمساوي، في سيناريو غير مُطمئن بالنسبة له ولمُستقبله مع كبير الجنوب.

وإكتفى صاحب القذفات القوية بالبقاء بديلا في الجولة الماضية من الكالتشيو، مما يُوضح بأنه خارج حسابات الطاقم الفني لفريقه حاليا.