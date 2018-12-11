أنشيلوتي يُبعد غولام وأوناس عن مواجهة ليفربول

أبعد المدرب الإيطالي لفريق نابولي “كارلو أنشيلوتي” النجمين فوزي غولام وآدم أوناس عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه ليفربول.

سهرة اليوم الثلاثاء في القمة الكبيرة المُقررة بملعب “الأنفيلد” لحساب الجولة ال6 والأخيرة من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

وكان من المتوقع مُشاركة الظهير الأيسر الجزائري غولام بعد تعافيه من الإصابة وتقديمه مباراة كبيرة ضد فروسينوني يوم السبت في الكالتشيو.