أنشيلوتي يُبعد “غولام” و”أوناس” !

أبعد المدرب الإيطالي كارلو آنشيلوتي، الثنائي الجزائري فوزي غولام وآدم أوناس، عن التشكيلة الأساسية لنابولي أمام لازيو روما سهرة اليوم.

وسجّل غولام غيابه عن التوليفة الأساسية للمرة الثالثة منذ عودته من الإصابة، فيما لايزال أوناس ينتظر فرصته الكبيرة للمشاركة بإنتظام.

لينضم الثنائي للأسبوع الأسود للأسماء الوطنية، بعد إبعاد محرز عن لقاء ناديه أمام “هيتسفيلد”، وبودبوز عن قائمة ناديه “بيتيس” الإسباني.