أنشيلوتي يُحرج غولام على المُباشر!

أحرج كارلو أنشيلوتي مُدرب نابولي، الدولي الجزائري فوزي غولام، بتصريحات قوية، خلال الندوة الصُحفية التي تلت مُواجهة سبال، أمس الأحد.

وقال التقني المُخضرم :”غولام؟ ما دام لا يلعب فهذا يعني بأنه غير جاهز”.

وجاءت هذه الخرجة، لتوضح بأن الرجل الاول في الطاقم الفني، غير راض عن صاحب القذفات الصاروخية، منذ بداية الموسم الجاري.

ولازم خريج مدرسة سانت إيتيان مقاعد البدلاء في الجولة الماضية من الكالتشيو، في سيناريو يتكرر معه منذ ثلاثة أسابيع مُتتالية.

ويعيش مُدافع المنتخب الوطني أسوأ حالاته هذا الموسم، بإعتباره عاجزا عن إسترجاع مُستواه المعهود قبل إصابته الخطيرة.