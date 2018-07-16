 “أنشيلوتي” يُخرج “أوناس” من النفق

تلقى “كارلو أنشيلوتي”، إشادة وسائل الإعلام الإيطالية، بعدما قرّر منح الفُرصة للدولي الجزائري، آدم أوناس خلال أول وديات نادي “نابولي”.

واتفقت مُعظم الصحف والمواقع المُتابعة لـ”البيرتينوبي” على أن التقني المُخضرم، أخرج الجناح الطائر من النفق الذي كان فيه، الموسم الماضي.

وتمكن اليساري خلال أول ظهور له في التحضيرات الصيفية من تسجيل هدف جميل وتقديم تمريرة حاسمة، مؤكدا جاهزيته لفرض نفسه.

ولايزال، أوناس، مُرشحا لتغيير الأجواء هذه الصائفة ولكن على شكل إعارة فقط، لأحد الفرق التي أبدت رغبتها في الإستفادة منه.