أنشيلوتي يُهنئ غولام وأوناس بعد أدائهم الرائع

غولام في مواجهة اليوم

هنأ المدرب الإيطالي لفريق “نابولي” “كارلو أنشيلوتي” النجمين “فوزي غولام” و”أدم أوناس” بعد تألقهم أمسية اليوم السبت في مواجهة فروسينوني.

وقال “أنشيلوتي” مباشرة بعد نهاية اللقاء بفوز البارتينوباي برباعية كاملة دون رد في الجولة ال15 من الدوري الإيطالي.

“أهنئ اللاعبين العائدين إلى المنافسة بعد غياب طويل في صورة فوزي غولام وأدم أوناس.. لقد عملوا بجد وبذلوا مجهودات كبيرة للعودة وهم الآن في أتم الجاهزية”.