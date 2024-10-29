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الرياضة

أنصار أقبو يكرّمون اللاعبين بعد التعادل أمام المولودية

بقلم محمد لمين صحراوي
أنصار أقبو يكرّمون اللاعبين بعد التعادل أمام المولودية
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خصّت مجموعة من أنصار فريق أولمبي أقبو، رفقاء القائد زيدان ميباراكو، باستقبال مميّز، ظهر أمس الاثنين، على هامش حصة الاستئناف التي جرت بملعب “1 نوفمبر” بأقبو.

ونوّهت إدارة “الأولمبي” بخرجة الأنصار. واصفة الأجواء التي صنعوها واستقبال اللاعبين والطاقم الفني بـ “الورود”. بأنها كانت مليئة بالحماس والفخر.

مبرزة بأن هذا الترحاب الحار، من طرف أنصار النادي. جاء تقديرا للأداء الرائع في اللقاء الأخير. أمام مولودية الجزائر، بملعب 5 جويلية 62. حيث تمكن اللاعبون من العودة بنقطة ثمينة. تأكيدا على روحهم القتالية وانضباطهم العالي.

كما أشارت إدارة الوافد حديثا على حظيرة الكبار، بأن هذا الانجاز، يُعد بمثابة دافع إضافي للمواصلة نحو تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة: “حيث يبقى دعم الجماهير عاملا أساسياً في مسيرة الفريق.”

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