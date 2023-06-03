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الرياضة

أنصار اتحاد العاصمة يحضّرون لمفاجآت في مدرجات 5 جويلية

بقلم فيصل زيان بوزيان
أنصار اتحاد العاصمة يحضّرون لمفاجآت في مدرجات 5 جويلية
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كشفت مصادر مُطلعة، اليوم السبت. عن آخر المستجدات المتعلقة بتحضيرات أنصار إتحاد العاصمة، في مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي.

برسم إياب نهائي كأس الكنفدرالية الإفريقية، ضد الخصم يونغ أفريكانز التنزاني، بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

ويحضر أنصار إتحاد العاصمة للعديد من المفاجآت تحسبا للمواجهة المرتقبة، في نهائي كأس الكاف.

وحسب ماكشفت مصادر النهار، فقد تم تخصيص المدرجات المقابلة للمنصة الشرفية “الفلومبو” رفقة المدرجات العلوية لرفع التيفو، فيما خُصصت مدرج المنعرج الشمالي، لرفع الأعلام ANIMATION

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