أنصار اتحاد عنابة يتهمون الإدارة بـ”الفساد” ويطالبون برحيلها

نظّم أمس الثلاثاء، أنصار فريق اتحاد عنابة، وقفة احتجاجية سلمية، أمام مقر الولاية، من أجل التنديد بالوضع الكارثي الذي يتخبط فيه فريقهم المهدد بالسقوط إلى الأقسام الدنيا.

وبعد مرور 7 جولات من بطولة القسم الثاني “هواة” مجموعة وسط شرق، يحتل “أبناء بونة” المركز الأخير بـ 3 نقاط فقط، من 3 تعادلات و4 هزائم، الأمر الذي جعل الأنصار ينتفضون لإنقاذ ما يمكن انقاذه.

وفي تصريحات خص بها “النهار تي في” أكد ممثل أنصار اتحاد عنابة. بأن جماهير النادي، تقدمت بعدة مطالب، أهمها رحيل رئيس النادي والمكتب المسير ورئيس فرع كرة القدم.

مبرزا بأن جميع المسيرين فشلوا في تأدية مهامهم. ما جعل الفريق يعاني من النتائج السلبية في بداية الموسم الجاري.

كما دعا ذات المتحدث إلى ضرورة فتح تحقيق في الأموال التي منحت للفريق في بداية الموسم. مشيرا إلى أن الاتحاد استفاد من 5 ملايير سنتيم. ولكنها صرفت في 3 أيام فقط، دون استقدامات نوعية ولا تربصات في المستوى.