أنصار اتحاد عنابة يكرّمون بلخيثر

كرّم عدد من أنصار فريق اتحاد عنابة مدافع شباب بلوزداد مختار بلخيثر اليوم في فترة التدريبات التي جرت بملحق ملعب 19 ماي 1956 بعنابة.

وجرى التكريم وسط حضور جميع اللاعبين و ممثّلين عن الأنصار، وذلك بعد تمثيل بلخيثر المنتخب الوطني في شان الجزائر سابقا.

وحسبما كشفت عنه الصفحة الرسمية لشباب بلوزداد، فإن الفريق العاصمي يواصل الاستعداد للقمة الكروية في منافسة الجولة الرابعة من رابطة أبطال افريقيا عند مواجهة المريخ السوداني.

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