أنصار البارصا: “نتالبوكم في الفايسبوك يا مُحبي الريال”

شن أنصار “برشلونة” الإسباني بالجزائر هُجوما ساخرا على أنصار غريمهم الأزلي “ريال مدريد” بعد نهاية “الكلاسيكو” الذي جمعهم اليوم السبت.

وإنتهى بفوز النادي الكتالوني بثلاثية دون رد على ملعب “سانتياغو بيرنابيو” في العاصمة الإسبانية “مدريد” لحساب الأسبوع 17 من “الليغا”.

وإحتل مُحبي البارصا موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” بتعليقاتهم الساخرة من المدريديين إضافة إلى الصور المُستهزئة بنجم الفريق الملكي “كريستيانو رونالدو”.

ومن أبرز المنشورات وضع أحد أنصار البارصا في الجزائر لصورة “رونالدو” وهو يُضيع تسديدة سهلة مُرفقا إياها بعبارة ساخرة من “الدون”.

فيما نشرأخر:”عاجل.. لا تيأسوا سيفعلها راموس في الدقيقة 89″، هذا ووضع البعض صورة ل”باولينيو” العملاق وهو يضع “رونالدو” في جيبه.