أنصار “الجياسكا” يحتجون بطريقتهم أمام مقر الفاف

قام مجموعة من أنصار شبيبة القبائل، اليوم الجمعة، بوقفة احتجاجية، أمام مقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، تنديداً بالقرارات التحكيمية في حق الفريق.

وقام أنصار الشبيبة، بوقفة إحتجاجية، أمام مقر الفاف، ورفعوا لافتة مكتوب عليها عبارة:”تحكيم متحايل في خدمة الأشخاص البغيضين”.

للإشارة، أصدرت إدارة الجياسكا، بياناً استنكارياً اشتكت فيه معاناتها من الظلم التحكيمي في المواجهة الأخيرة ضد شلغوم العيد في المحترف الأول.