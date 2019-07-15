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أنصار الخضر بالقاهرة يكرمون قناة النهار

الرياضة
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أنصار الخضر بالقاهرة يكرمون قناة النهار
بقلم يونس رزيق

قام أنصار المنتخب الوطني بإلتفاتة رائعة إتجاه قناة النهار بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث أقدم بعض أنصار إتحاد البليدة بتكريم القناة، جراء المجهودات الرائعة التي تقدمها لتغطية كأس امم إفريقيا 2019.


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