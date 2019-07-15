أنصار الخضر بالقاهرة يكرمون قناة النهار
قام أنصار المنتخب الوطني بإلتفاتة رائعة إتجاه قناة النهار بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث أقدم بعض أنصار إتحاد البليدة بتكريم القناة، جراء المجهودات الرائعة التي تقدمها لتغطية كأس امم إفريقيا 2019.
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أصيب شخصان في حادث مرور وقع على مستوى طريق بكارية مقابل مقبرة تاغدة بتبسة، حسبما اورد به بيان لمصالح الحماية المدنية.
وقد نجم الحادث بعد اصطدام…
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نظم صبيحة اليوم أمن ولاية بومرداس، أبواب مفتوحة لفائدة أطفال المخيمات الصيفية المقيمين على مستوى ولاية بومرداس الساحلية،
بمناسبة إحياء لليوم الوطني للطفل المصادف للخامس عشر…
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بسبب توقف عجلة التنمية وتماطل المسؤولين في الاستجابة لمطالبهم دون…
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