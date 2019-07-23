«أنصار الخضر رجّعوهم ڤاع»

أسطول جوي وأكثر من 39 رحلة في 72 ساعة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن جميع مناصري المنتخب الوطني، الذين تنقلوا إلى مصر لتشجيع الخضر في نهائيات كأس أمم إفريقيا، قد تمت إعادتهم إلى أرض الوطن منذ يوم السبت وإلى غاية أمس.

على متن طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية وكذا طائرات أخرى تابعة لشركة الطيران «طاسيلي

أيرلينز»، وطائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي.

وحسبما أكدته الوزارة، فقد تمّ إعادة ما يقارب ثمانية آلاف مناصر، أول أمس، عبر 39 رحلة تابعة للخطوط

الجوية الجزائرية، وشملت عملية إرجاع المناصرين إلى أرض الوطن جميع المناصرين الذين كانوا متواجدين

بمصر، بمن فيهم الذين تنقلوا لمتابعة مباريات الجولة الأولى وربع النهائي ونصف النهائي، حتى الذين اختاروا

البقاء طواعية رغم التزاماتهم بالعودة بعد ربع النهائي ونصف النهائي، وشملت الرحلات الأخيرة التي كانت

مبرمجة، أمس، المناصرين الذين اختاروا الصيغة التي تضمّ الاستفادة من خدمات الإيواء والفندقة، وفي أقل من

72 ساعة نقلت الخطوط الجوية الجزائرية وحدها 4706 مناصر حتى الذين لم يحترموا تواريخ العودة الأصلية،

حيث سخّرت حوالي 25 طائرة لإعادة أنصار المنتخب من القاهرة.