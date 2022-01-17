“أنصار الخضر : “سليماني جا يتيري البالون تيرا التراب وطاح.. ابعثولنا راقي

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استذكر أنصار الخضر المتواجدون بملعب جابوما بمدينة دوالا الكاميرونية لاعب فريق مولودية سعيدة الراحل سفيان لوكار.

أنصار الخضر الذين تواجدوا بكثرة بمدرجات جابوما رفعوا صورة كبيرة للاعب الذي فارق الحياة في لقاء مولودية سعيدة وجمعية وهران.

إيتو يستقبل أنصار الخضر قبل مواجهة غينيا الإستوائية

حظي أنصار الخضر المتواجدون بالكاميرون، بفرصة لقاء النجم ورئيس الاتحاد الكاميروني، صامويل إيتو.

ورصد مبعوث “النهار” إلى الكاميرون، لحظة ملاقات أنصار المنتخب الوطني للنجم صامويل إيتو، بأحد فنادق الكاميرون.

كما استغلت الجماهير الجزائرية هذه الفرصة، لأخذ صور تذكارية رفقة النجم السابق لنادي برشلونة الإسباني وإهدائه قميص الخضر.

وجاء هذا اللقاء، بين رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل ايتو، والمشجعون، قبل مباراة اليوم بين الجزائر، وغينيا الإستوائية.

بالفيديو.. هكذا فاجأ بلماضي أنصار الخضر بالكاميرون

أقدم الناخب الوطني جمال بلماضي، أول السبت، على خرجة، نالت استحسان أنصار الخضر المتواجدين بالكاميرون.

وبعودته من الندوة الصحفية إلى الفندق الذي يقيم فيه رفقاء محرز، التقى بلماضي، بمجموعة من الجماهيرالجزائرية، أين تبادل الحديث معهم.

كما قام بلماضي، بإهداء قميص المنتخب، للجماهير التي تواجد بمدخل فندق، في خرجة لاقت استحسان الجميع.

ومن جهتهم أبدى مشجعي المنتخب المتواجدين بالكاميرون، دعمهم الكامل لجمال بلماضي وأشباله في هذه الدورة من “الكان”.

كما طمأن الناخب الوطني جمال بلماضي سهرة أمس الأحد الأنصار بعد الخسارة أمام غينيا الإستوائية واقتراب المنتخب من الإقصاء.

وقال بلماضي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مواجهة أبطال إفريقيا أمام غينيا الإستوائية.

“لا يقلقني منتخب كوت ديفوار بل وضعية منتخبنا هي المقلقة”. كما أضاف:”لن نسمح في التأهل وسنعمل بجد لمباراة كوت ديفوار”.