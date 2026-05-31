أنصار الخضر على موعد اليوم لملاقاة رفقاء محرز بملعب “نيلسون مانديلا”

يلتقي أنصار المنتخب الوطني، أمسية اليوم الأحد، بنجوم الخضر، في الحصة التدريبية التي سيجريها رفقاء رياض محرز، بملعب “نيلسون مانديلا”.

ووفق ما كشف عنه الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ستكون الحصة التدريبية للخضر، المبرمجة لأمسية اليوم الأحد، انطلاقا من الساعة (17:00)، بملعب “نيلسون مانديلا ببراقي، مفتوحة للجمهور.

وستكون هذه فرصة لأنصار وعشاق المنتخب الوطني، لملاقاة، ومتابعة سير تحضيرات الخضر، تحسبا لنهائيات كأس العالم.

يذكر أن هذه الحصة التدريبية المفتوحة، ستكون مباشرة عقب الندوة الصحفية التي سيعقدها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، والتي سيكشف من خلالها عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين بالمشاركة في كأس العالم 2026.