أنصار الخضر في السويس بشعار “ما نولوش حتى نجيبوا لاكوب “

قرر عدد معتبر من أنصار المنتخب الجزائري، الذين حطوا الرحال صبيحة اليوم الخميس، بمدينة السويس، المصرية، على البقاء إلى جانب الخضر، إلى نهاية مشوار”الكان”.

وعبر أنصار الخضر، على عزمهم في البقاء بمصر، في حال فوز المنتخب الجزائري على كوت ديفوار، وضمانهم التأهل للدور النصف نهائي.

ويسعى الأنصار اللذين تنقلوا خصيصا لمتابعة هذه المباراة، على مواصلة مساندتهم لرفقاء القائد رياض محرز، خلال مشوارهم في كان مصر 2019، للآخر دقيقة.

ويأمل أنصار المنتخب الجزائري، في بلوغ أشبال جمال بلماضي نهائي “الكان”، ولما لا العودة إلى الجزائر بالتاج الإفريقي.