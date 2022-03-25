أنصار الخضر مطالبون بتوخي الحذر في الكاميرون

تنقل أنصار المنتخب الوطني، بأعداد غفيرة إلى عاصمة الكاميرونية ياوندي، لمساندة الخضر في المواجهة الفاصلة أمام الكاميرون.

ويتوجب على أنصار الخضر، توخي الحذر خلال فترة تواجدهم بالكاميرون، بالنظر لتفشي وباء الكوليرا في الآونة الأخيرة بياوندي.

وحسب وسائل إعلام كاميرونية، تم تسجيل 16 اصابة بالكوليرا، في الأسبوع الأخير، وحالتي وفاة.

يذكر أن السلطات الجزائرية، فرضت اجراءات وقائية صارمة على أنصار المنتخب الوطني المتنقلين إلى الكاميرون، لضمان صحتهم.