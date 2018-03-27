أنصار الخضر من النمسا يُناشدون الرئيس بوتفليقة لإنقاذ الرياضة الجزائرية

ناشد أنصار المنتخب الوطني الجزائري من ملعب “ماركير أرينا” بمدينة “غراز” النمساوية فخامة الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” للتدخل لإنقاذ الرياضة الجزائرية.

ورفع عشاق الخضر المعروفين بتنقلهم الدائم مع التشكيلة الوطنية في خرجاتها الإفريقية والأوروبية لافتة كبيرة خلال لقاء أشبال “ماجر” الودي ضد “إيران”.

وحملت اللافتة عبارة:”الشعب يُناشد رئيس الجمهورية لتنحية كل من حطم الكرة الجزائرية” في إشارة واضحة على عدم رضاهم عن الأوضاع السائدة في الكرة الجزائرية.

وكان أنصار المنتخب الوطني الجزائري قد صنعوا الحدث بمدرجات ملعب المُباراة التي جرت أمسية اليوم الثلاثاء بأهازيجهم التي لم تنقطع.