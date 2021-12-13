أنصار الخضر يتلقون أخبارا سارة قبل مواجهة قطر !

تلقى أمسية اليوم الإثنين أنصار المُنتخب الوطني الجزائري بقطر أخبارا سارة قبل مواجهة نصف النهائي.

الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” كشف عن انطلاق مبيعات تذاكر مباراة نصف نهائي كأس العرب.

وأضاف الحساب أن أنصار الخضر مُطالبون بحجز تذاكرهم الآن لمشاهدة منتخبنا الوطني في المربع الذهبي.

وكانت التذاكر المُخصصة لمواجهة الخضر أمام قطر قد نفذت بسبب عرضها للبيع قبل ضمان الخضر لتأهلهم ماجعل الفاف تتدخل وتُطالب بتخصيص تذاكر اضافية.