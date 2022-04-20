أنصار الخضر ينظمون وقفة إحتجاجية أمام مقر الفيفا

نظم مجموعة من أنصار الخضر اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر “الفيفا” بسويسرا. أين طالبوا باسترجاع حقوق الجزائر بعد تسبّب الحكم غاساما في إقصاء المنتخب الوطني من التأهل للمونديال.

وندّد العشرات من الجزائريين أمام مقر الفيفا بالتحكيم الفاضح في مباراة السد.

كما تواجد عدد معتبر من الأنصار خاصة من الجالية الجزائرية. المتواجدة في المهجر أمام أعلى هيئة كروية أين قدّموا رسائلهم الخاصة.

يذكر. ان القرار الأخير ستتخّذه لجنة التحكيم والمنازعات التابعة لـ “الفيفا” غدا على أقصى تقدير، وهو موعد دراسة ملف التظلم.

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