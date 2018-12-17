أنصار “الساورة” يُريدون طائرة للسفر الى “طنجة”

طالبت لجنة أنصار شبيبة الساورة، من السلطات المحلية لـبشار بدعمها، للتواجد مع فريقها، خلال مواجهة إتحاد طنجة في رابطة الأبطال.

وصرّح رئيس اللجنة لوكالة الأنباء الجزائرية قائلا :”نُريد أن نتواجد مع فريقنا في طنجة، ونتمنى أن تتدخل السلطات المعنية لدعمنا”.

وأضاف :”نريد توفير طائرة خاصة لأنصارنا المُستعدين للمُساهمة بنسبة من أموالهم الخاصة، من أجل التواجد مع ناديهم المحبوب في المغرب”.

ويتواجد “نسور الجنوب” على بعد خطوة من مواصلة مشوارهم في أكبر المُنافسات الإفريقية، بعدما تفوقوا على الأشقاء ذهابا بثنائية لصفر.