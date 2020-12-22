أنصار السياربي عازمون على طرد “الخلاطين” من النادي الهاوي

شهد مُركب “آيت سعادة”، في بلوزداد، حضورا قويا لأنصار السياربي، بمناسبة الجمعية العامة الإنتخابية للنادي الهاوي، التي ستقام بعد قليل.

وطالب جمهور الشباب، بضرورة تغيير تركيبة الجمعية العامة بحُلتها الحالية، وتشكيل ديريكتوار جديد، بوجوه كُفأة وشابة.

ويتنافس كل من كريم شتوف وسيد علي شرنيخ، على منصب رئيس النادي الهاوي، وهو الأمر الذي يرفضه مُحبوا الفريق.

ويبقى موقف أبناء لعقيبة منطقيا، بإعتبار أن الوجوه السالف ذكرها، كادت أن تودي بالفريق الى التهلكة منذ سنوات مضت.

ويحمل مُشجعوا الحمراء والبيضاء، الأسماء السالف ذكرها، المصائب التي حلت بأبطال الجزائر 2020، قبل وصول الشركة الوطنية.