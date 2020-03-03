أنصار السياربي غاضبون.. يتهمون زطشي ويُطالبون قُريشي بالتحرك

يعيش أنصار شباب بلوزداد، حالة من الغليان، بعد العقوبات القاسية التي تعرض لها الفريق من طرف لجنة الإنضباط التابعة للرابطة.

ولم يتقبل مُحبوا السياربي، فرض “الويكلو” عليهم، بإعتبارهم لم يقوموا بأي تصرف غير رياضي في المُباراة الماضية أمام شبيبة القبائل.

وإتهم أبناء لعقيبة، خير الدين زطشي، بأنه السبب في العقوبة المفروضة عليهم، بإعتبارها تخدم آليا فريقه السابق نادي بارادو.

وسيكون المُباراة القادمة لمُتصدر ترتيب “دوري موبيليس للمُحترفين”، أمام “الباك”، بملعب 20 أوت بالعناصر.

وطالب الأنصار، من المناجير العام للفريق توفيق قريشي، التحرك سريعا، لرفع ما وصفوه بالظلم على ناديهم.