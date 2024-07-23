أنصار “السياربي” يحتجون أمام مجمع “مادار”

تنقل عدد من أنصار فريق شباب بلوزداد، اليوم الثلاثاء، إلى مقر مجمع “مادار”، من أجل التعبير عن عدم رضاهم على طريقة تسيير النادي.

ورفع أنصار “السياربي” أمام مقر المجمع المالك لأغلبية أسهم الفريق. والواقع بشارع “حسين نور الدين” ببلدية محمد بلوزداد “الحامة”. لافتات عملاقة، يطالبون من خلالها برحيل الرئيس مهدي رابحي.

وجاء في إحداها “برنامج صالح لخدمة المصالح”، وآخر بعبارة: “بين التصريحات والميدان شخصان متناقضان” في إشارة على عدم تجسيد الرئيس رابحي، لوعوده على أرض الواقع.

بينما حمل لافتة أخرى عملاقة عبارة: “رئيس فاشل بدون روح المسؤولية، ارحل !”.