أنصار السياربي يحتجون في سعيد حمدين ورحيل “حشيشي” أولويتهم

تواجد أنصار شباب بلوزداد، ظهيرة اليوم الأربعاء، بمقر ناديهم، في سعيد حمدين، مُطالبين بضرورة إجراء تغييرات داخل الفريق سريعا.

وطالب مُحبو السياربي، وكأولوية قصوى برحيل المدير الإداري، شريف حشيشي، مُعتبرين إياه سبب المشاكل في الفريق.

وذكر المُحتجون، بأن حشيشي خلق العراقيل سابقا لسعيد عليق، وعبد القادر عمراني، وحاليا مع توفيق قريشي.

كما أصروا، على عدم تدخل هذا الأخير، من هنا فصاعدا في الجانب الرياضي، لأنه لا يمتلك المؤهلات لذلك.

واستدلوا في مطلبهم هذا، بالصفقتين الفاشلتين على طول الخط، اللتين كان وراءهما الرجل ألا وهما أنس ساعد ومايكي نقومبو.

ولم يكتفِ أبناء لعقيبة بهذا، بل نادوا برحيل مدير القطب التنافسي توفيق قريشي والمدرب فرانك دوما، في أقرب الآجال.