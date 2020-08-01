أنصار السياربي يصنعون الحدث والإدارة تشكرهم على وعيهم

صنع أنصار شباب بلوزداد الحدث، طيلة الأيام الماضية، من خلال طريقة إحتفالهم الحضارية، بلقب الدوري السابع في تاريخهم.

وقام مُحبوا السياربي، بالتغني باللقب العشرين في خزينة النادي، بطريقة حضارية، مُحترمين إجراءات الصحي المفروضة في البلاد.

وعمل أبناء لعقيبة، على إشعال شوارع العاصمة، بطريقتهم الخاصة من خلال “كاراكاج” رائع من على أسطح العمارات ليلة عيد الأضحى.

ونالت هذه الخرجة إشادة الجميع، وعلى رأسهم إدارة الفريق التي أشادت بالأنصار الأوفياء الذين عرفوا كيفية التأقلم مع الظروف الذي تمر به البلاد.