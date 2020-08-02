أنصار السياربي يُحرجون الأمن الإنجليزي بعد إحتفالهم التاريخي

تعرضت السلطات الأمنية اللندنية لإنتقادات لاذعة، بعد الإحتفال التاريخي الذي قام به أنصار شباب بلوزداد فوق “تاور بريدج” في لندن.

وأبدى الإنجليز، دهشتهم لتمكن مجموعة أنصار فريق أجنبي، من القيام بـ”كاراكاج” ضخم وإستخدام كمية كبيرة من الألعاب النارية دون رقيب.

وإعتبر اللندنيون، بأن ما الطريقة التي خادع بها البلوزداديون الشرطة المحلية، تطرح تساؤلات حول القدرة على مواجهة أي إنزلاق أمني.

وصنع أبناء لعقيبة الحدث، سهرة أمس السبت، عندما إحتفلوا وفق جسر لندن بطريقة عالمية، بمناسبة تتويج ناديهم بلقب الدوري المحلي.