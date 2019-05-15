أنصار السيتي يطالبون بإشراك محرز أساسيا في نهائي الكأس

وجّه أنصار فريق مانشستر سيتي رسالة مباشرة للمدرب الإسباني بيب غوارديولا يطالبونه من خلالها بإشراك الدولي الجزائري رياض محرز أساسيا في نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي أمام واتفورد.

وكان رياض محرز قد أبلى بلاءً حسنا خلال المباراة الأخيرة التي لعبها السيتي في الجولة الأخيرة من البريمرليغ أمام برايتون، بعدما بصم على تمريرة حاسمة، وتسجيله الهدف الثاني لفريق السيتي الذي توّج رسميا بلقب البطولة الإنجليزية.

https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/man-city-fa-cup-mahrez-16274968