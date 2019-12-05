أنصار السيتي يُساندون محرز ضد غوارديولا!

تحصل الدولي الجزائري رياض محرز، على دعم كبير من طرف أنصار ناديه مانشستر سيتي، ضد المُدرب بيب غوارديولا.

وصوت مُحبوا “السكاي بلوز”، بقوة، مُطالبين بضرورة الإعتماد على اليساري، في تصويت أعدته جريدة “مانشستر إيفنينغ نيوز“، في الساعات الماضية.

وإتفقت نسبة وصلت لـ48%، على وجوب مُشاركته منذ البداية خلال الجولة القادمة من البريميرليغ، والداربي المُرتقب أمام الغريم مانشستر يونايتد.

ويُعتبر مُوقف “الستيزنس”، منطقيا الى أبعد الحدود، بإعتبار أن قائد المنتخب الوطني يُقدم الإضافة كلما تحصل على فُرصة المُشاركة بإنتظام.

وسجل إبن سارسال، بروعة، في المُباراة الماضية أمام بيرنلي، مؤكدا بأنه لا يستحق المُعاملة السيئة التي يتعرض لها من الفيلسوف.