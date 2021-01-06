أنصار الشبيبة يطالبون أعضاء الإدارة بالإستقالة

اجتمع صبيحة اليوم مناصري شبيبة القبائل أمام مقر ادارة النادي لمطالبة جميع المسيرين بالاستقالة الجماعية بعد التسيير الكارثي الذي أضحى يجر بالفريق نحو طريق مسدود.

وطالب أنصار الشبيبة بإستقالة أعضاء النادي بعد القرار الأخير المفاجئ بالإستغناء عن خدمات المدرب يوسف بوزيدي وهو ثاني مدرب يغادر الشبيبة هذا الموسم رغم النتائج الإيجابية التي حققها مع الفريق.

وسجل أنصار ومحبي الفريق القبائلي حضورهم أمام مقر الفريق صبيحة اليوم إحتجاجا على وضعية التسيير في النادي وإصرارهم على حتمية إستقالة وإنسحاب جميع أعضاء الإدارة.

وتسببت هذه الأحداث في إلغاء الندوة الصحفية التي كان من المقرر أن ينشطها الناطق الرسمي”مولود عيبود” .

كما حاول ميلود عيبود التحدث مع الأنصار لتهدئة الأمور لكنه فشل أمام بركان الغضب الذي أتى بهم الى التجمع هناك وحتمية التغيير الجذري في الفريق وتنديدهم بما يحدث في بيت زعيم الأندية الجزائرية.